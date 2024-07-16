ARTE: в Чехии снизилось число готовых предоставить убежище беженцам с Украины
Жители Чехии, занимающей одно из первых мест в мире по приему украинских беженцев в пересчете на численность населения, начинают уставать от помощи Украине. Об этом сообщает телеканал ARTE.
Чехия уже приняла 300 000 украинцев. В страну еженедельно прибывают от 1000 до 2000 украинских беженцев, большинство из которых – женщины и дети. По данным издания, только 54% жителей страны по-прежнему готовы предоставить убежище беженцам с Украины, по сравнению с общеевропейскими 84%. За быстрое вступление Украины в ЕС выступают только 26% чехов.
На фоне таких настроений чехов популисты вышли на первое место и имеют все шансы победить на всеобщих выборах. Их евроскептическая и антииммиграционная риторика покорила часть населения, и эта враждебность также начинает выражаться в отношении Украины. Сразу после начала конфликта улицы Праги были полны флагов и других символов чешской поддержки и помощи Украине. Сегодня же их почти не осталось, отмечает телеканал.
9 июля российского посла Александра Змеевского вызвали во внешнеполитическое ведомство Чехии в связи со взрывом возле больницы «Охматдет» в Киеве. Согласно сообщению посольства РФ, Прага не выслушала позицию Москвы по падению ракеты.