ARTE: в Чехии снизилось число готовых предоставить убежище беженцам с Украины

На фоне таких настроений чехов популисты вышли на первое место и имеют все шансы победить на всеобщих выборах. Их евроскептическая и антииммиграционная риторика покорила часть населения, и эта враждебность также начинает выражаться в отношении Украины. Сразу после начала конфликта улицы Праги были полны флагов и других символов чешской поддержки и помощи Украине. Сегодня же их почти не осталось, отмечает телеканал.