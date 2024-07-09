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МИД: Прага не выслушала позицию Москвы по падению ракеты на больницу в Киеве

Ведомости

Чешский МИД не стал выслушивать позицию российской стороны по поводу падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Об этом сообщили в посольстве РФ в стране.

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии 9 июля в связи со взрывом возле больницы в Киеве.

«Как стало практикой в последние годы, выслушивать позицию российской стороны в МИД Чехии не стали. Тем не менее Змеевский вручил [замглаве МИД Чехии Яну] Мариану тексты заявления Минобороны России от 8 июля и комментарий официального представителя МИД России от 9 июля, опровергающие обвинения киевского режима и его союзников в адрес нашей страны», – говорится в сообщении.

В посольстве указали, что готовность нынешней официальной Праги «выступать рупором антироссийских нарративов Киева и его западных спонсоров не удивляет».

«Однако поведение руководства чешского внешнеполитического ведомства, отказывающего в ответном слове послу иностранного государства, никак не вписывается в устоявшуюся дипломатическую практику и выходит за рамки приличия», – отметили в диппредставительстве.

8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что власти Украины организуют «пиар-операции на крови».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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