МИД: Прага не выслушала позицию Москвы по падению ракеты на больницу в Киеве

«Как стало практикой в последние годы, выслушивать позицию российской стороны в МИД Чехии не стали. Тем не менее Змеевский вручил [замглаве МИД Чехии Яну] Мариану тексты заявления Минобороны России от 8 июля и комментарий официального представителя МИД России от 9 июля, опровергающие обвинения киевского режима и его союзников в адрес нашей страны», – говорится в сообщении.