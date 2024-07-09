МИД: Прага не выслушала позицию Москвы по падению ракеты на больницу в Киеве
Чешский МИД не стал выслушивать позицию российской стороны по поводу падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Об этом сообщили в посольстве РФ в стране.
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии 9 июля в связи со взрывом возле больницы в Киеве.
«Как стало практикой в последние годы, выслушивать позицию российской стороны в МИД Чехии не стали. Тем не менее Змеевский вручил [замглаве МИД Чехии Яну] Мариану тексты заявления Минобороны России от 8 июля и комментарий официального представителя МИД России от 9 июля, опровергающие обвинения киевского режима и его союзников в адрес нашей страны», – говорится в сообщении.
В посольстве указали, что готовность нынешней официальной Праги «выступать рупором антироссийских нарративов Киева и его западных спонсоров не удивляет».
«Однако поведение руководства чешского внешнеполитического ведомства, отказывающего в ответном слове послу иностранного государства, никак не вписывается в устоявшуюся дипломатическую практику и выходит за рамки приличия», – отметили в диппредставительстве.
8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что власти Украины организуют «пиар-операции на крови».