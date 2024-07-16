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Совместное патрулирование России и Китая в Южно-Китайском море завершилось

Ведомости

Двухнедельное совместное российско-китайское патрулирование в Южно-Китайском море завершилось, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Патрулирование длилось 15 дней. За это время корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) прошли около 4800 морских миль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военнослужащие двух государств тренировались действовать в составе различных строев, отражать атаки средств воздушного нападения условного противника, а также решали противолодочные задачи.

Задачами совместного патрулирования в Минобороны назвали укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР.

Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование состоялось в 2021 г. С тех пор оно проводится ежегодно.

С 15 по 17 июля проходят военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2024» с участием России и Китая.

12 июля Минобороны России сообщало о прибытии корветов «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота в порт Чжаньцзян для участия в учениях. 14 июля министерство обороны КНР заявляло, что морское патрулирование России и Китая в Тихом океане не направлено против какой-либо третьей стороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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