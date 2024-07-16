Совместное патрулирование России и Китая в Южно-Китайском море завершилось

Патрулирование длилось 15 дней. За это время корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) прошли около 4800 морских миль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военнослужащие двух государств тренировались действовать в составе различных строев, отражать атаки средств воздушного нападения условного противника, а также решали противолодочные задачи.