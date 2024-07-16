Совместное патрулирование России и Китая в Южно-Китайском море завершилось
Двухнедельное совместное российско-китайское патрулирование в Южно-Китайском море завершилось, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Патрулирование длилось 15 дней. За это время корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) прошли около 4800 морских миль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военнослужащие двух государств тренировались действовать в составе различных строев, отражать атаки средств воздушного нападения условного противника, а также решали противолодочные задачи.
Задачами совместного патрулирования в Минобороны назвали укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР.
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование состоялось в 2021 г. С тех пор оно проводится ежегодно.
С 15 по 17 июля проходят военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2024» с участием России и Китая.