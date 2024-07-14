Пекин заявил, что морское патрулирование КНР и РФ не направлено против кого-либо
Морское патрулирование России и Китая в Тихом океане не направлено против какой-либо третьей стороны, заявило министерство обороны КНР.
Военно-морские соединения недавно начали четвертое совместное морское патрулирование в водах западной и северной частей Тихого океана, говорится в сообщении ведомства.
«Эти действия не направлены против третьих сторон и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией», – сообщили в минобороны КНР (цитата по ТАСС).
Совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» проходят в первой половине июля в акватории и воздушном пространстве вблизи города Чжаньцзян (провинция Гуандун). 12 июля Минобороны России сообщило, что корветы «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота прибыли в порт Чжаньцзян. Учения призваны продемонстрировать решимость и способность обеих сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и поддерживать мир и стабильность в регионе и мире, отмечал официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.
С 12 по 14 марта в Оманском заливе прошли военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2024», в которых участвовали Россия, Китай и Иран. В общей сложности было задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров. От российской стороны участвовали экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России – гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников».