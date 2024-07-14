Пекин заявил, что морское патрулирование КНР и РФ не направлено против кого-либо

Совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» проходят в первой половине июля в акватории и воздушном пространстве вблизи города Чжаньцзян (провинция Гуандун). 12 июля Минобороны России сообщило, что корветы «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота прибыли в порт Чжаньцзян. Учения призваны продемонстрировать решимость и способность обеих сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и поддерживать мир и стабильность в регионе и мире, отмечал официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.