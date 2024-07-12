Корветы Тихоокеанского флота зашли в порт Чжаньцзян для учений с ВМС КНР
Корветы «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота прибыли в порт Чжаньцзян для участия в военно-морских учениях «Морское взаимодействие – 2024» совместно с военно-морскими силами (ВМС) Китая. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«На пирсе в китайском порту корветы «Громкий» и «Резкий» встречали представители Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, посольства России и местной администрации», – говорится в сообщении ведомства.
Минобороны добавило, что в ходе визита российских моряков запланированы встречи руководителей учения, совещание рабочих групп России и Китая, тактическая летучка и проведение практических действий на картах. Учения пройдут с 15 по 17 июля. Во время них флоты РФ и КНР отработают противовоздушную и противолодочную оборону, а также задачи по спасанию на море.
12 июля министерство обороны Китая прокомментировало запланированные совместные учения. По словам официального представителя военного ведомства Чжан Сяогана, они продемонстрируют решимость и способность обеих сторон реагировать на угрозы безопасности на море. Он добавил, что учения отвечают дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между государствами.