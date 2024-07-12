Корветы Тихоокеанского флота зашли в порт Чжаньцзян для учений с ВМС КНР

Минобороны добавило, что в ходе визита российских моряков запланированы встречи руководителей учения, совещание рабочих групп России и Китая, тактическая летучка и проведение практических действий на картах. Учения пройдут с 15 по 17 июля. Во время них флоты РФ и КНР отработают противовоздушную и противолодочную оборону, а также задачи по спасанию на море.