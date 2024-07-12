Минобороны КНР: учения с РФ показывают решимость совместно реагировать на угрозы

«Эти совместные учения призваны продемонстрировать решимость и способность обеих сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и поддерживать мир и стабильность в регионе и мире, а также способствуют дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху», – сказал он (цитата по The Paper).