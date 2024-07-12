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Минобороны КНР: учения с РФ показывают решимость совместно реагировать на угрозы

Ведомости

Совместные военные учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2024» демонстрируют решимость обеих стран реагировать на угрозы безопасности. Об этом заявил официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.

«Эти совместные учения призваны продемонстрировать решимость и способность обеих сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и поддерживать мир и стабильность в регионе и мире, а также способствуют дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху», – сказал он (цитата по The Paper).

Совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» проходят в первой половине июля в акватории и воздушном пространстве вблизи города Чжаньцзян (провинция Гуандун).

С 12 по 14 марта в Оманском заливе прошли военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2024», в которых участвовали Россия, Китай и Иран. В общей сложности было задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров. От российской стороны участвовали экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России – гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников».

Впервые в качестве наблюдателей в учениях участвовали представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР. Целью было отработать обеспечение безопасности морской экономической деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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