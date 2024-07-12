Минобороны КНР: учения с РФ показывают решимость совместно реагировать на угрозы
Совместные военные учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2024» демонстрируют решимость обеих стран реагировать на угрозы безопасности. Об этом заявил официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.
«Эти совместные учения призваны продемонстрировать решимость и способность обеих сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и поддерживать мир и стабильность в регионе и мире, а также способствуют дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху», – сказал он (цитата по The Paper).
Совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» проходят в первой половине июля в акватории и воздушном пространстве вблизи города Чжаньцзян (провинция Гуандун).
С 12 по 14 марта в Оманском заливе прошли военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2024», в которых участвовали Россия, Китай и Иран. В общей сложности было задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров. От российской стороны участвовали экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России – гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников».
Впервые в качестве наблюдателей в учениях участвовали представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР. Целью было отработать обеспечение безопасности морской экономической деятельности.