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Nikkei Asia: США перебрасывают в Японию истребители F-35C

Ведомости

США перебрасывают в Японию истребители F-35C на базирующийся там авианосец USS George Washington. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

В публикации отмечается, что F-35 будут располагаться на авиабазе в префектуре Ямагути, к югу от Хиросимы. Они заменят истребители F/A-18 Hornet. Как отмечают опрошенные изданием военные аналитики, этот шаг отражает понимание США, что для противодействия военным достижениям Китая необходимы истребители пятого поколения.

По словам экспертов, F-35C не только обеспечит военно-морским силам США тактическое преимущество над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), но и будет важным инструментом реагирования на противокорабельные баллистические и крылатые ракеты.

Размещение эскадрильи F-35C последовало за объявлением военно-воздушными силами США о проведении в Японии другой аналогичной модернизации. США планируют переместить 36 истребителей F-15EX Eagle II на свою авиабазу в префектуре Окинава и 48 истребителей F-35A Lightning II на авиабазу в префектуре Аомори.

11 июля во время саммита НАТО премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о планах страны продвигать сотрудничество с альянсом по обмену информацией и проведению совместных учений. На саммите также присутствовали представители и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которых государства – члены НАТО обозначили как IP4: Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Китайское внешнеполитическое ведомство выступило против расширения влияния Североатлантического альянса на восток. В ведомстве подчеркнули, что это обострит региональную ситуацию и спровоцирует риск для международной безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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