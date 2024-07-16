Nikkei Asia: США перебрасывают в Японию истребители F-35C

11 июля во время саммита НАТО премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о планах страны продвигать сотрудничество с альянсом по обмену информацией и проведению совместных учений. На саммите также присутствовали представители и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которых государства – члены НАТО обозначили как IP4: Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.