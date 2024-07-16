Nikkei Asia: США перебрасывают в Японию истребители F-35C
США перебрасывают в Японию истребители F-35C на базирующийся там авианосец USS George Washington. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.
В публикации отмечается, что F-35 будут располагаться на авиабазе в префектуре Ямагути, к югу от Хиросимы. Они заменят истребители F/A-18 Hornet. Как отмечают опрошенные изданием военные аналитики, этот шаг отражает понимание США, что для противодействия военным достижениям Китая необходимы истребители пятого поколения.
По словам экспертов, F-35C не только обеспечит военно-морским силам США тактическое преимущество над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), но и будет важным инструментом реагирования на противокорабельные баллистические и крылатые ракеты.
Размещение эскадрильи F-35C последовало за объявлением военно-воздушными силами США о проведении в Японии другой аналогичной модернизации. США планируют переместить 36 истребителей F-15EX Eagle II на свою авиабазу в префектуре Окинава и 48 истребителей F-35A Lightning II на авиабазу в префектуре Аомори.
11 июля во время саммита НАТО премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о планах страны продвигать сотрудничество с альянсом по обмену информацией и проведению совместных учений. На саммите также присутствовали представители и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которых государства – члены НАТО обозначили как IP4: Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Китайское внешнеполитическое ведомство выступило против расширения влияния Североатлантического альянса на восток. В ведомстве подчеркнули, что это обострит региональную ситуацию и спровоцирует риск для международной безопасности.