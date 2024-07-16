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Медведчук заявил об украинском следе в покушении на Трампа

Ведомости

Украинский политик Виктор Медведчук отправил письмо экс-президенту США Дональду Трампу, в котором призвал его изучить возможное наличие украинского следа в попытке покушения во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма.

Медведчук в письме указал, что Трамп неоднократно выражал намерение разрешить украинский кризис, что поставило его под угрозу, поскольку после урегулирования конфликта президент Украины Владимир Зеленский и его команда не смогут остаться у власти.

Политик пояснил, что «именно из-за этого, уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы».

Медведчук также припомнил заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что Киев пытался осуществить покушение на президента России Владимира Путина, что, по его мнению, является звеном одной цепи.

В заключение Медведчук пожелал Трампу здоровья и победы на выборах президента США, которые пройдут в ноябре.

На кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля мск. Стрелок целился в голову Трампа, но тот по счастливой случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Он потерял некоторое количество крови, получил медицинскую помощь, а затем принял участие в национальном съезде Республиканской партии, где его официально выдвинули в качестве кандидата в президенты США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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