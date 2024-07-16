Медведчук заявил об украинском следе в покушении на Трампа
Украинский политик Виктор Медведчук отправил письмо экс-президенту США Дональду Трампу, в котором призвал его изучить возможное наличие украинского следа в попытке покушения во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма.
Медведчук в письме указал, что Трамп неоднократно выражал намерение разрешить украинский кризис, что поставило его под угрозу, поскольку после урегулирования конфликта президент Украины Владимир Зеленский и его команда не смогут остаться у власти.
Политик пояснил, что «именно из-за этого, уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы».
Медведчук также припомнил заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что Киев пытался осуществить покушение на президента России Владимира Путина, что, по его мнению, является звеном одной цепи.
В заключение Медведчук пожелал Трампу здоровья и победы на выборах президента США, которые пройдут в ноябре.
На кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля мск. Стрелок целился в голову Трампа, но тот по счастливой случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Он потерял некоторое количество крови, получил медицинскую помощь, а затем принял участие в национальном съезде Республиканской партии, где его официально выдвинули в качестве кандидата в президенты США.