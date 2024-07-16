Сийярто: у конфликта на Украине нет военного решения
За последние два с половиной года стало ясно, что военного решения конфликта на Украине нет, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Все уже знаем, что у этой войны нет решения на поле боя, что было доказано в течение последних двух с половиной лет очень четко. Если нет решения на поле боя, то решение можно найти только за столом переговоров», – сказал министр (цитата по ТАСС).
5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил украинского президента Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
После визита в Россию Орбан отправился в Пекин, где 8 июля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда он отправился в Вашингтон, где принял участие в саммите НАТО.
9 июля Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, писали СМИ. По его словам, отношение Путина к ситуации на линии фронта в конфликте с Украиной существенно отличается от мнения по этому поводу украинского президента Зеленского.