Управление ООН проверит сообщения об убийстве ВСУ российского пленного
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверит сведения СМИ об убийстве раненного российского пленного военнослужащими ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя управления Элизабет Троссел.
«Нам известны недавние сообщения о казнях российских военнопленных на поле боя после их захвата украинскими вооруженными силами, и мы отслеживаем эти сообщения, а также ряд других заявлений об инцидентах», – сказала она.
Троссел подчеркнула, что управление документирует сведения о казнях пленных и сообщает о них с начала боевых действий в 2022 г.
6 июля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на участвующего в боевых действиях отряда иностранных наемников медика Каспара Гроссе сообщила, что военнослужащие ВСУ убили безоружного раненного российского пленного, просившего оказать ему медицинскую помощь.
15 июля «Азов» опубликовал в своем Telegram-канале видео расстрела раненного российского военного, который просил о медицинской помощи. Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что бойцы «Азова» нарушили Женевские конвенции.