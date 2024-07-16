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Управление ООН проверит сообщения об убийстве ВСУ российского пленного

Ведомости

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверит сведения СМИ об убийстве раненного российского пленного военнослужащими ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя управления Элизабет Троссел.

«Нам известны недавние сообщения о казнях российских военнопленных на поле боя после их захвата украинскими вооруженными силами, и мы отслеживаем эти сообщения, а также ряд других заявлений об инцидентах», – сказала она.

Троссел подчеркнула, что управление документирует сведения о казнях пленных и сообщает о них с начала боевых действий в 2022 г.

6 июля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на участвующего в боевых действиях отряда иностранных наемников медика Каспара Гроссе сообщила, что военнослужащие ВСУ убили безоружного раненного российского пленного, просившего оказать ему медицинскую помощь.

15 июля «Азов» опубликовал в своем Telegram-канале видео расстрела раненного российского военного, который просил о медицинской помощи. Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что бойцы «Азова» нарушили Женевские конвенции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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