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В Кремле прокомментировали видео расстрела «азовацами» российского военного

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фашистами боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ), добавив, что их надо уничтожать. Таким образом он прокомментировал видео расстрела «азовцами» раненого российского военного.

«Фашисты есть фашисты. Надо так и относиться, и их нужно уничтожать», – сказал он (цитата по ТАСС).

15 июля «Азов» опубликовал в своем Telegram-канале видео расстрела раненого российского военного, который просил о медицинской помощи.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы «Азова» нарушили Женевские конвенции, согласно которым раненые военнослужащие «должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением». Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что у «азовцев» нет права на жизнь, и призвал не жалеть украинских боевиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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