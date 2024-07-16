В Кремле прокомментировали видео расстрела «азовацами» российского военного
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фашистами боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ), добавив, что их надо уничтожать. Таким образом он прокомментировал видео расстрела «азовцами» раненого российского военного.
15 июля «Азов» опубликовал в своем Telegram-канале видео расстрела раненого российского военного, который просил о медицинской помощи.
Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы «Азова» нарушили Женевские конвенции, согласно которым раненые военнослужащие «должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением». Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что у «азовцев» нет права на жизнь, и призвал не жалеть украинских боевиков.