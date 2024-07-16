Медведев: у боевиков «Азова», причастных к расстрелам, нет права на жизнь
В отношении боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) нет места добру, не нужно их жалеть. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя видео с расстрелом российского военного боевиками «Азова».
«Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» – подчеркнул он.
В заключение Медведев процитировал последние строчки стихотворения Константина Симонова «Убей его!».
15 июля «Азов» опубликовал в своем Telegram-канале видео якобы зачистки российских позиций. На кадрах украинский боевик несколько раз стреляет в раненого российского военного.
Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы «Азова» нарушили Женевские конвенции, согласно которым раненые военнослужащие «должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением». В то же время, добавил генерал-майор, другого «от таких сатанистов, как "Азов"», Россия не ожидала.