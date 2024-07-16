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Медведев: у боевиков «Азова», причастных к расстрелам, нет права на жизнь

Ведомости

В отношении боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) нет места добру, не нужно их жалеть. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя видео с расстрелом российского военного боевиками «Азова».

«Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» – подчеркнул он.

В заключение Медведев процитировал последние строчки стихотворения Константина Симонова «Убей его!».

15 июля «Азов» опубликовал в своем Telegram-канале видео якобы зачистки российских позиций. На кадрах украинский боевик несколько раз стреляет в раненого российского военного.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы «Азова» нарушили Женевские конвенции, согласно которым раненые военнослужащие «должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением». В то же время, добавил генерал-майор, другого «от таких сатанистов, как "Азов"», Россия не ожидала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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