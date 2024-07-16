Алаудинов заявил о нарушении боевиками «Азова» Женевских конвенций
Боевики «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ), расстрелявшие российского военного, нарушили Женевские конвенции. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как "Азов", которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», – сказал он (цитата по ТАСС).
15 июля «Азов» опубликовал в своем Telegram-канале видео якобы зачистки российских позиций. На кадрах украинский боевик несколько раз стреляет в раненого российского военного.
Согласно Женевской конвенции 1949 г., раненые военнослужащие «должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением». Строго запрещается расправа над ними, пытки, а также преднамеренное оставление их без медицинской помощи.
Полк «Азов» был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Включен в состав национальной гвардии Украины. Весной 2022 г. боевики «Азова» участвовали в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь». В мае того же года сдались в плен российской армии.
В августе 2022 г. Верховный суд признал полк «Азов» террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. В сентябре того же года Россия обменяла 215 украинских военнопленных, в том числе «азовцев», на 55 российских военных и украинского политика Виктора Медведчука. Президент Украины Владимир Зеленский тогда обещал, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине, но уже в июле 2023 г. пять командиров «Азова» вернулись на Украину.