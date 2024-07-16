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Алаудинов заявил о нарушении боевиками «Азова» Женевских конвенций

Ведомости

Боевики «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ), расстрелявшие российского военного, нарушили Женевские конвенции. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как "Азов", которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», – сказал он (цитата по ТАСС).

15 июля «Азов» опубликовал в своем Telegram-канале видео якобы зачистки российских позиций. На кадрах украинский боевик несколько раз стреляет в раненого российского военного.

Согласно Женевской конвенции 1949 г., раненые военнослужащие «должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением». Строго запрещается расправа над ними, пытки, а также преднамеренное оставление их без медицинской помощи.

Полк «Азов» был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Включен в состав национальной гвардии Украины. Весной 2022 г. боевики «Азова» участвовали в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь». В мае того же года сдались в плен российской армии.

В августе 2022 г. Верховный суд признал полк «Азов» террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. В сентябре того же года Россия обменяла 215 украинских военнопленных, в том числе «азовцев», на 55 российских военных и украинского политика Виктора Медведчука. Президент Украины Владимир Зеленский тогда обещал, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине, но уже в июле 2023 г. пять командиров «Азова» вернулись на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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