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Лавров: в США заблуждаются, что глобальная война их не затронет

Ведомости

В Вашингтоне уверены, что, в отличие от Европы, США не пострадают от новой глобальной войны. Это крайне опасное заблуждение. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

Лавров напомнил о словах координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, заявившего от имени США: «Мы не стремимся к Третьей мировой войне – это имело бы ужасные последствия для европейского континента».

«В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение», – подчеркнул глава министерства.

Лавров уверен, что европейцы, конечно, «должны осознать, какая самоубийственная роль им уготована». Американская торгово-экономическая война с неугодными, по мнению главы МИДа, бьет бумерангом по Европе и ведет к дальнейшей фрагментации мировой экономики.

На том же заседании Совбеза ООН Лавров выдвинул предложения по стабилизации международной обстановки. Лавров считает, что необходимо раз и навсегда устранить первопричины разразившегося в Европе кризиса. По его мнению, также необходимо восстановление регионального и глобального баланса сил и устранение несправедливости в мировой экономике. Укрепление многополярных начал международной жизни должно способствовать, помимо ООН, и другим многосторонним объединениям, в частности БРИКС и ШОС, подчеркнул Лавров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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