Лавров: в США заблуждаются, что глобальная война их не затронет
В Вашингтоне уверены, что, в отличие от Европы, США не пострадают от новой глобальной войны. Это крайне опасное заблуждение. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
Лавров напомнил о словах координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, заявившего от имени США: «Мы не стремимся к Третьей мировой войне – это имело бы ужасные последствия для европейского континента».
«В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение», – подчеркнул глава министерства.
Лавров уверен, что европейцы, конечно, «должны осознать, какая самоубийственная роль им уготована». Американская торгово-экономическая война с неугодными, по мнению главы МИДа, бьет бумерангом по Европе и ведет к дальнейшей фрагментации мировой экономики.
На том же заседании Совбеза ООН Лавров выдвинул предложения по стабилизации международной обстановки. Лавров считает, что необходимо раз и навсегда устранить первопричины разразившегося в Европе кризиса. По его мнению, также необходимо восстановление регионального и глобального баланса сил и устранение несправедливости в мировой экономике. Укрепление многополярных начал международной жизни должно способствовать, помимо ООН, и другим многосторонним объединениям, в частности БРИКС и ШОС, подчеркнул Лавров.