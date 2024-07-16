Лавров: в США заблуждаются, что глобальная война их не затронет

На том же заседании Совбеза ООН Лавров выдвинул предложения по стабилизации международной обстановки. Лавров считает, что необходимо раз и навсегда устранить первопричины разразившегося в Европе кризиса. По его мнению, также необходимо восстановление регионального и глобального баланса сил и устранение несправедливости в мировой экономике. Укрепление многополярных начал международной жизни должно способствовать, помимо ООН, и другим многосторонним объединениям, в частности БРИКС и ШОС, подчеркнул Лавров.