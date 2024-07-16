CNN: Иран планировал покушение на Трампа

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Крукс, его ликвидировали. 15 июля Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии. Выборы пройдут 5 ноября 2024 г.