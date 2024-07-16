CNN: Иран планировал покушение на Трампа
Иранские спецслужбы якобы планировали покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, передает CNN со ссылкой на источники.
Американские власти несколько недель назад получили информацию о предполагаемых планах Тегерана, в связи с чем секретная служба «усилила меры безопасности вокруг бывшего президента», заявили собеседники телеканала.
При этом в сообщении отмечается, что нет никаких указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на Трампа, был связан с заговором.
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Крукс, его ликвидировали. 15 июля Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии. Выборы пройдут 5 ноября 2024 г.
После покушения секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.