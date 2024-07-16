Иран отверг сообщения СМИ о планах покушения на Трампа

16 июля CNN со ссылкой на источники сообщило, что иранские спецслужбы якобы планировали покушение на Трампа. При этом в сообщении отмечается, что нет никаких указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на Трампа, был связан с заговором.