Иран отверг сообщения СМИ о планах покушения на Трампа
Сообщения западных СМИ о якобы причастности Ирана к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа являются предвзятыми, заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН, пишет IRNA.
«Эти обвинения беспочвенны и предвзяты. С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп – преступник, которого необходимо судить и наказать в суде за заказ убийства Сардара Сулеймани», – заявили в представительстве.
16 июля CNN со ссылкой на источники сообщило, что иранские спецслужбы якобы планировали покушение на Трампа. При этом в сообщении отмечается, что нет никаких указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на Трампа, был связан с заговором.
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. В результате покушения погибли два человека, в том числе сам стрелок.
После покушения секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.