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Иран отверг сообщения СМИ о планах покушения на Трампа

Ведомости

Сообщения западных СМИ о якобы причастности Ирана к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа являются предвзятыми, заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН, пишет IRNA.

«Эти обвинения беспочвенны и предвзяты. С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп – преступник, которого необходимо судить и наказать в суде за заказ убийства Сардара Сулеймани», – заявили в представительстве.

16 июля CNN со ссылкой на источники сообщило, что иранские спецслужбы якобы планировали покушение на Трампа. При этом в сообщении отмечается, что нет никаких указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на Трампа, был связан с заговором.

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. В результате покушения погибли два человека, в том числе сам стрелок. 

После покушения секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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