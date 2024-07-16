Трамп встретился с экс-премьером Великобритании Джонсоном

В 2023 г. ряд украинских и западных политиков и СМИ сообщили, что Джонсон сорвал переговоры между Киевом и Москвой. В конце ноября 2023 г. лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, в 2022 г. возглавлявший делегацию Украины на переговорах с российской стороной, подтвердил, что Киев в 2022 г. отказался от ведения переговоров с Москвой по настоятельному совету Джонсона.