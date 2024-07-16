Трамп встретился с экс-премьером Великобритании Джонсоном
Кандидат в президенты США Дональд Трамп встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщили политики у себя в соцсетях.
«Хорошая встреча с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он назвал Джонсона «очень классным парнем».
Британский экс-премьер описал встречу с Трампом не как с кандидатом, но как с президентом США: «Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии».
Джонсон отметил, что Трамп находится в отличной форме после «позорного покушения». Экс-президент был ранен в ухо 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании.
В 2023 г. ряд украинских и западных политиков и СМИ сообщили, что Джонсон сорвал переговоры между Киевом и Москвой. В конце ноября 2023 г. лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, в 2022 г. возглавлявший делегацию Украины на переговорах с российской стороной, подтвердил, что Киев в 2022 г. отказался от ведения переговоров с Москвой по настоятельному совету Джонсона.
Трамп, в свою очередь, выступает за скорейшее завершение конфликта. Он неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки.