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Трамп встретился с экс-премьером Великобритании Джонсоном

Ведомости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщили политики у себя в соцсетях.

«Хорошая встреча с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он назвал Джонсона «очень классным парнем».

Британский экс-премьер описал встречу с Трампом не как с кандидатом, но как с президентом США: «Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии».

Джонсон отметил, что Трамп находится в отличной форме после «позорного покушения». Экс-президент был ранен в ухо 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании.

В 2023 г. ряд украинских и западных политиков и СМИ сообщили, что Джонсон сорвал переговоры между Киевом и Москвой. В конце ноября 2023 г. лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, в 2022 г. возглавлявший делегацию Украины на переговорах с российской стороной, подтвердил, что Киев в 2022 г. отказался от ведения переговоров с Москвой по настоятельному совету Джонсона.

Трамп, в свою очередь, выступает за скорейшее завершение конфликта. Он неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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