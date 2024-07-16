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Лавров встретился с коллегами из Швейцарии, Кувейта и Бахрейна в Нью-Йорке

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию встреч с иностранными коллегами в рамках визита в Нью-Йорк на мероприятия ООН. Об этом сообщили в МИД России.

Лавров встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, главой МИД Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья и с коллегой из Бахрейна Абдуллатифом бен Рашедом Аз-Зайяни.

16 июля российский министр прибыл в Ньй-Йорк для участия в мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН. Он будет председательствовать на двух центральных мероприятиях.

16 июля он примет участие в заседании СБ ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства, а 17 июля – на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке.

О планах встретится с Лавровым заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где провел встречу с президентом страны Владимиром Путиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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