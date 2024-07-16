Лавров встретился с коллегами из Швейцарии, Кувейта и Бахрейна в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию встреч с иностранными коллегами в рамках визита в Нью-Йорк на мероприятия ООН. Об этом сообщили в МИД России.
Лавров встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, главой МИД Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья и с коллегой из Бахрейна Абдуллатифом бен Рашедом Аз-Зайяни.
16 июля российский министр прибыл в Ньй-Йорк для участия в мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН. Он будет председательствовать на двух центральных мероприятиях.
16 июля он примет участие в заседании СБ ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства, а 17 июля – на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке.
О планах встретится с Лавровым заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где провел встречу с президентом страны Владимиром Путиным.