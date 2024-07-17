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Сенаторы одобрили закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России (СКР), сообщается на сайте СФ.

Правительство России внесло законопроект в Госдуму в феврале 2024 г., он был принят 9 июля. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Согласно пояснительной записке, отсрочка от призыва распространится на лиц, которые служат в прокуратуре и СК. Отсрочку предоставят после получения высшего образования по специальностям. Поправки также освобождают от военных сборов служащих таможенных органов, сотрудников СК, а также служащих прокуратуры и других учреждений, где предусмотрено присвоение специальных званий.

10 июля Госдума отклонила законопроект о предоставлении выпускникам организаций среднего профессионального и высшего образования, поступившим на работу на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), отсрочки от призыва на военную службу на пять лет. Инициатива была связана с обострением проблемы кадрового дефицита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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