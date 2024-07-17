Сенаторы одобрили закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Согласно пояснительной записке, отсрочка от призыва распространится на лиц, которые служат в прокуратуре и СК. Отсрочку предоставят после получения высшего образования по специальностям. Поправки также освобождают от военных сборов служащих таможенных органов, сотрудников СК, а также служащих прокуратуры и других учреждений, где предусмотрено присвоение специальных званий.