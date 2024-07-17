Сенаторы одобрили закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК
Совет Федерации одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России (СКР), сообщается на сайте СФ.
Правительство России внесло законопроект в Госдуму в феврале 2024 г., он был принят 9 июля. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
Согласно пояснительной записке, отсрочка от призыва распространится на лиц, которые служат в прокуратуре и СК. Отсрочку предоставят после получения высшего образования по специальностям. Поправки также освобождают от военных сборов служащих таможенных органов, сотрудников СК, а также служащих прокуратуры и других учреждений, где предусмотрено присвоение специальных званий.
10 июля Госдума отклонила законопроект о предоставлении выпускникам организаций среднего профессионального и высшего образования, поступившим на работу на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), отсрочки от призыва на военную службу на пять лет. Инициатива была связана с обострением проблемы кадрового дефицита.