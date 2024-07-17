Кремль не разделяет прогноз Дуды о возможной войне между Россией и Западом
В Кремле не разделяют прогноз президента Польши Анджея Дуды, заявившего о потенциальной войне между Россией и Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, мы не разделяем такие прогнозы», – сказал Песков.
Дуда в интервью Wirtualna Polska 16 июля заявил, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это якобы может приблизить войну между РФ и Западом. Дуда выразил мнение, что власти Польши действуют «разумно и спокойно» в стремлении обеспечить безопасность страны. Польский президент также прокомментировал итоги саммита НАТО. По его словам, Киев остался доволен мероприятием, поскольку он получил «четкий сигнал о необратимости пути Украины в НАТО». Дуда добавил, что России был послан сигнал, что «никакие угрозы и шантаж» не смогут повлиять на решение о приеме страны в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не несет угрозы для стран НАТО. В июле 2023 г. он говорил, что Москва не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, РФ к этому готова.