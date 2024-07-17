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Кремль не разделяет прогноз Дуды о возможной войне между Россией и Западом

Ведомости

В Кремле не разделяют прогноз президента Польши Анджея Дуды, заявившего о потенциальной войне между Россией и Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы не разделяем такие прогнозы», – сказал Песков.

Дуда в интервью Wirtualna Polska 16 июля заявил, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это якобы может приблизить войну между РФ и Западом. Дуда выразил мнение, что власти Польши действуют «разумно и спокойно» в стремлении обеспечить безопасность страны. Польский президент также прокомментировал итоги саммита НАТО. По его словам, Киев остался доволен мероприятием, поскольку он получил «четкий сигнал о необратимости пути Украины в НАТО». Дуда добавил, что России был послан сигнал, что «никакие угрозы и шантаж» не смогут повлиять на решение о приеме страны в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не несет угрозы для стран НАТО. В июле 2023 г. он говорил, что Москва не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, РФ к этому готова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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