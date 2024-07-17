Президент Польши: победа России на Украине приблизит войну с НАТО
Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это может приблизить войну между РФ и Западом. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska.
«[Если Запад позволит Украине проиграть, то] тогда потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка», – сказал он.
Дуда выразил мнение, что власти Польши действуют «разумно и спокойно» в стремлении обеспечить безопасность страны. Он напомнил, что Варшава увеличила расходы на оборону, и подчеркнул, что «целью номер один» является безопасность Польши.
Польский президент также прокомментировал итоги саммита НАТО. По его словам, Киев остался доволен мероприятием, поскольку он получил «четкий сигнал о необратимости пути Украины в НАТО». Дуда добавил, что России был послан сигнал, что «никакие угрозы и шантаж» не смогут повлиять на решение о приеме страны в НАТО, поскольку его принимают только страны альянса, а также только то государство, которое стремится к вступлению в блок.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не несет угрозы для стран НАТО. В июле 2023 г. он говорил, что Москва не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, РФ к этому готова.
Комментируя итоги саммита НАТО, в Кремле заявили, что альянс де-факто полностью вовлечен в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что одной из главных целей блока является «нанесение России стратегического поражения». В связи с этим Москва вынуждена глубоко анализировать принятые решения на саммите НАТО и продумать ответ для «контрсдерживания» блока. Представитель Кремля уточнил, что работа по пересмотру ядерной доктрины не единственная мера, которая может быть принята.