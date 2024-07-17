Президент Польши: победа России на Украине приблизит войну с НАТО

Польский президент также прокомментировал итоги саммита НАТО. По его словам, Киев остался доволен мероприятием, поскольку он получил «четкий сигнал о необратимости пути Украины в НАТО». Дуда добавил, что России был послан сигнал, что «никакие угрозы и шантаж» не смогут повлиять на решение о приеме страны в НАТО, поскольку его принимают только страны альянса, а также только то государство, которое стремится к вступлению в блок.