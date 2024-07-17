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Президент Польши: победа России на Украине приблизит войну с НАТО

Ведомости

Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это может приблизить войну между РФ и Западом. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska.

«[Если Запад позволит Украине проиграть, то] тогда потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка», – сказал он.

Дуда выразил мнение, что власти Польши действуют «разумно и спокойно» в стремлении обеспечить безопасность страны. Он напомнил, что Варшава увеличила расходы на оборону, и подчеркнул, что «целью номер один» является безопасность Польши.

Польский президент также прокомментировал итоги саммита НАТО. По его словам, Киев остался доволен мероприятием, поскольку он получил «четкий сигнал о необратимости пути Украины в НАТО». Дуда добавил, что России был послан сигнал, что «никакие угрозы и шантаж» не смогут повлиять на решение о приеме страны в НАТО, поскольку его принимают только страны альянса, а также только то государство, которое стремится к вступлению в блок.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не несет угрозы для стран НАТО. В июле 2023 г. он говорил, что Москва не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, РФ к этому готова.

Комментируя итоги саммита НАТО, в Кремле заявили, что альянс де-факто полностью вовлечен в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что одной из главных целей блока является «нанесение России стратегического поражения». В связи с этим Москва вынуждена глубоко анализировать принятые решения на саммите НАТО и продумать ответ для «контрсдерживания» блока. Представитель Кремля уточнил, что работа по пересмотру ядерной доктрины не единственная мера, которая может быть принята.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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