Литва запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами с 18 июля
Литва запретила въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами с 18 июля, сообщается на официальном сайте таможни республики.
«С 18 июля 2024 г. с 00:00 легковые автомобили с белорусскими номерами не будут пропущены на территорию Евросоюза. <...> Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя», – сказано в сообщении.
Пресс-служба таможни напомнила, что легковые автомобили с белорусскими номерами, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 18 января 2025 г. До этого срока авто могут находиться и на территории Литвы. Лица, которые будут управлять таким транспортным средством после установленного срока, нарушат законодательство. Для них будет предусмотрен штраф и конфискация автомобиля.
16 июля аналогичный запрет вступил в силу в Латвии. Въезд запрещается как через пограничные переходы Латвия – Белоруссия, так и переходы Латвия – Россия. В случае отказа в исполнении требований у водителя могут конфисковать машину. Физлица смогут вернуться из ЕС в Белоруссию, если их автомобили не задекларированы как товары и используются только как средство передвижения.
В конце июня ЕС принял новый пакет санкций против Белоруссии, ряд аналогичных ограничений в котором ранее также были введены в отношении России. Ограничения коснулись транзита через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения. ЕС также запретил перевозку товаров автотранспортом, прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Белоруссии.