Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Литва запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами с 18 июля

Ведомости

Литва запретила въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами с 18 июля, сообщается на официальном сайте таможни республики.

«С 18 июля 2024 г. с 00:00 легковые автомобили с белорусскими номерами не будут пропущены на территорию Евросоюза. <...> Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя», – сказано в сообщении.

Пресс-служба таможни напомнила, что легковые автомобили с белорусскими номерами, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 18 января 2025 г. До этого срока авто могут находиться и на территории Литвы. Лица, которые будут управлять таким транспортным средством после установленного срока, нарушат законодательство. Для них будет предусмотрен штраф и конфискация автомобиля.

16 июля аналогичный запрет вступил в силу в Латвии. Въезд запрещается как через пограничные переходы Латвия – Белоруссия, так и переходы Латвия – Россия. В случае отказа в исполнении требований у водителя могут конфисковать машину. Физлица смогут вернуться из ЕС в Белоруссию, если их автомобили не задекларированы как товары и используются только как средство передвижения.

В конце июня ЕС принял новый пакет санкций против Белоруссии, ряд аналогичных ограничений в котором ранее также были введены в отношении России. Ограничения коснулись транзита через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения. ЕС также запретил перевозку товаров автотранспортом, прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Белоруссии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных