Литва запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами с 18 июля

Пресс-служба таможни напомнила, что легковые автомобили с белорусскими номерами, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 18 января 2025 г. До этого срока авто могут находиться и на территории Литвы. Лица, которые будут управлять таким транспортным средством после установленного срока, нарушат законодательство. Для них будет предусмотрен штраф и конфискация автомобиля.