Медведев посетил военный полигон Погоново под Воронежем

4 июля Медведев на совещании в Минобороны сообщил, что за первое полугодие около 190 000 человек заключили контракты с ведомством. По его словам, среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек. В целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется, отметил Медведев.