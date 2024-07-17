Медведев посетил военный полигон Погоново под Воронежем
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Воронежскую область, где побывал на военном полигоне Погоново и провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил (ВС) РФ контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице во «В контакте».
Медведев осмотрел условия проживания на полигоне и экипировку, побывал на тренировке бойцов, в частности тех, кто работает с беспилотными летательными аппаратами, и выслушал обращения военнослужащих. На встрече также присутствовал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Позже Медведев возложил цветы у памятника погибшим воинам.
Деталей совещания, на котором обсуждался вопрос доукомплектования ВС РФ контрактниками, зампред Совбеза не привел.
4 июля Медведев на совещании в Минобороны сообщил, что за первое полугодие около 190 000 человек заключили контракты с ведомством. По его словам, среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек. В целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется, отметил Медведев.