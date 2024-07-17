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Медведев посетил военный полигон Погоново под Воронежем

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Воронежскую область, где побывал на военном полигоне Погоново и провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил (ВС) РФ контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице во «В контакте».

Медведев осмотрел условия проживания на полигоне и экипировку, побывал на тренировке бойцов, в частности тех, кто работает с беспилотными летательными аппаратами, и выслушал обращения военнослужащих. На встрече также присутствовал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Позже Медведев возложил цветы у памятника погибшим воинам.

Деталей совещания, на котором обсуждался вопрос доукомплектования ВС РФ контрактниками, зампред Совбеза не привел.

4 июля Медведев на совещании в Минобороны сообщил, что за первое полугодие около 190 000 человек заключили контракты с ведомством. По его словам, среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек. В целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется, отметил Медведев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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