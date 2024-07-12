Белоусов предложил организовать возможность лечения участников спецоперации в местах проведения отпусков

Белоусов предложил организовать возможность лечения участников спецоперации в местах проведения отпусковМедпомощь военным смогут оказывать в гражданских учреждениях амбулаторно
Министр обороны Андрей Белоусов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к Минобороны. Сейчас Минздрав совместно с военным ведомством по решению президента прорабатывает вопрос организации амбулаторной медицинской помощи в гражданских медицинских лечебных учреждениях для отпускников – участникам спецоперации. «Ведомости» направили запрос в ведомство.
По словам одного из собеседников, в ряде регионов, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, отсутствуют военно-медицинские организации Минобороны. Кроме того, у военных нет полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), поэтому они не могут получать медицинскую помощь, в том числе экстренную, в медучреждениях Минздрава. Нормативно-правовой акт, который будет разработан Минобороны и Минздравом, позволит в период военнослужащим в период спецоперации обращаться в медучреждения в местах их фактического пребывания.
Ранее о том, что военное ведомство и Минздрав прорабатывают возможность оказания амбулаторной помощи военнослужащим в поликлиниках по месту жительства, заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева. Такое поручение дал президент Владимир Путин. У военнослужащих должна быть возможность посетить удобную им поликлинику, «несмотря на то, что на сегодняшний день они не имеют права обслуживаться в гражданских поликлиниках», подчеркнула она.
Цивилева также отметила, что военнослужащие после участия в спецоперации будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм. У многих военных появляются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов и инсультов и нарушения сосудистого мозгового кровообращения.
14 июня президент сообщал, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих. По его словам, сейчас в рядах Вооруженных сил средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет. А 8 июля на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное» Путин пообещал «в целом наладить систему отпусков для участников СВО». «Там не все должным образом организовано. Я это знаю», – сказал он.