Белоусов предложил организовать возможность лечения участников спецоперации в местах проведения отпусков

По словам одного из собеседников, в ряде регионов, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, отсутствуют военно-медицинские организации Минобороны. Кроме того, у военных нет полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), поэтому они не могут получать медицинскую помощь, в том числе экстренную, в медучреждениях Минздрава. Нормативно-правовой акт, который будет разработан Минобороны и Минздравом, позволит в период военнослужащим в период спецоперации обращаться в медучреждения в местах их фактического пребывания.