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Белоусов предложил организовать возможность лечения участников спецоперации в местах проведения отпусков

Медпомощь военным смогут оказывать в гражданских учреждениях амбулаторно
Дарья Снегова
Пресс-служба президента России

Министр обороны Андрей Белоусов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к Минобороны. Сейчас Минздрав совместно с военным ведомством по решению президента прорабатывает вопрос организации амбулаторной медицинской помощи в гражданских медицинских лечебных учреждениях для отпускников – участникам спецоперации. «Ведомости» направили запрос в ведомство.

По словам одного из собеседников, в ряде регионов, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, отсутствуют военно-медицинские организации Минобороны. Кроме того, у военных нет полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), поэтому они не могут получать медицинскую помощь, в том числе экстренную, в медучреждениях Минздрава. Нормативно-правовой акт, который будет разработан Минобороны и Минздравом, позволит в период военнослужащим в период спецоперации обращаться в медучреждения в местах их фактического пребывания.

Ранее о том, что военное ведомство и Минздрав прорабатывают возможность оказания амбулаторной помощи военнослужащим в поликлиниках по месту жительства, заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева. Такое поручение дал президент Владимир Путин. У военнослужащих должна быть возможность посетить удобную им поликлинику, «несмотря на то, что на сегодняшний день они не имеют права обслуживаться в гражданских поликлиниках», подчеркнула она.

Цивилева также отметила, что военнослужащие после участия в спецоперации будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм. У многих военных появляются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов и инсультов и нарушения сосудистого мозгового кровообращения.

14 июня президент сообщал, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих. По его словам, сейчас в рядах Вооруженных сил средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет. А 8 июля на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное» Путин пообещал «в целом наладить систему отпусков для участников СВО». «Там не все должным образом организовано. Я это знаю», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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