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Лавров заявил о неопровержимых доказательствах причастности Гершковича к шпионажу

Ведомости

Россия обладает неопровержимыми доказательствами причастности сотрудника газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионажу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства РФ в СБ ООН.

«У нас есть неопровержимые доказательства, что Гершкович занимался шпионской деятельностью», – сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов.

Министр добавил, что спецслужбы России и США в настоящее время ведут контакты по этому вопросу для того, чтобы определить возможность обмена и его участников.

«Эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичное пространство, что не помогает, конечно же. Но контакты такие есть», – подчеркнул глав российского внешнеполитического ведомства.

26 июня суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича в закрытом режиме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, – шпионаж. Его задержали в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Гершковичу грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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