Лавров заявил о неопровержимых доказательствах причастности Гершковича к шпионажу

26 июня суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича в закрытом режиме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, – шпионаж. Его задержали в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Гершковичу грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.