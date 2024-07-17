Лавров заявил о неопровержимых доказательствах причастности Гершковича к шпионажу
Россия обладает неопровержимыми доказательствами причастности сотрудника газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионажу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства РФ в СБ ООН.
«У нас есть неопровержимые доказательства, что Гершкович занимался шпионской деятельностью», – сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов.
Министр добавил, что спецслужбы России и США в настоящее время ведут контакты по этому вопросу для того, чтобы определить возможность обмена и его участников.
«Эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичное пространство, что не помогает, конечно же. Но контакты такие есть», – подчеркнул глав российского внешнеполитического ведомства.
26 июня суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича в закрытом режиме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, – шпионаж. Его задержали в марте 2023 г. По данным следствия, он по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Гершковичу грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.