Песков не стал комментировать судебный процесс над Гершковичем
Кремль не может комментировать судебный процесс по делу журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается судебного процесса, мы, как вы понимаете, не можем его никак комментировать. Мы знаем, что эта тема весьма и весьма резонансная в США. Но она не столь резонансная внутри нашей страны. Идет следствие, идет судебный процесс, поэтому здесь надо дождаться того вердикта, который будет вынесен», – сказал он.
Песков добавил, что каких-либо подвижек, о которых можно рассказать, нет, как и сигналов от США. Он подчеркнул, что тема обмена Гершковича «любит тишину».
26 июня суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Гершковича в закрытом режиме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, – шпионаж. Журналиста задержали в марте 2023 г. По версии следствия, он по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Гершковичу грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
17 июня Песков также заявлял, что контакты между Россией и США по поводу возможности обмена Гершковича идут в полной информационной тишине. По его словам, их будут вести таким образом и дальше – никаких анонсов, заявлений и информации на этот счет представлено быть не может.