Песков не стал комментировать судебный процесс над Гершковичем

«Что касается судебного процесса, мы, как вы понимаете, не можем его никак комментировать. Мы знаем, что эта тема весьма и весьма резонансная в США. Но она не столь резонансная внутри нашей страны. Идет следствие, идет судебный процесс, поэтому здесь надо дождаться того вердикта, который будет вынесен», – сказал он.