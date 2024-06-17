Песков: контакты по обмену Гершковича идут в полной информационной тишине
Контакты между Москвой и Вашингтоном по поводу возможности обмена журналиста Эвана Гершковича идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил про беседу президента РФ Владимира Путина с руководителями информационных агентств в Санкт-Петербурге, где он подтвердил наличие таких контактов.
«Но они идут и должны дальше вестись в полной тишине информационной. Поэтому никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может», – сказал Песков, отвечая на вопрос о «подвижках» в контактах по поводу обмена Гершковича на кого-то из российских заключенных.
Решение суда закрыть процесс по уголовному делу журналиста в Кремле не могут прокомментировать, добавил он.
Первое судебное заседание по уголовному делу журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Гершковича назначено на 26 июня, процесс будет проходить в закрытом режиме, сообщила ранее 17 июня пресс-служба Свердловского областного суда.
Гражданина США задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. 26 марта 2024 г. суд продлил журналисту арест до 30 июня.