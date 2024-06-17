Песков: контакты по обмену Гершковича идут в полной информационной тишине

Гражданина США задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. 26 марта 2024 г. суд продлил журналисту арест до 30 июня.