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Песков: контакты по обмену Гершковича идут в полной информационной тишине

Ведомости

Контакты между Москвой и Вашингтоном по поводу возможности обмена журналиста Эвана Гершковича идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил про беседу президента РФ Владимира Путина с руководителями информационных агентств в Санкт-Петербурге, где он подтвердил наличие таких контактов. 

«Но они идут и должны дальше вестись в полной тишине информационной. Поэтому никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может», – сказал Песков, отвечая на вопрос о «подвижках» в контактах по поводу обмена Гершковича на кого-то из российских заключенных.

Решение суда закрыть процесс по уголовному делу журналиста в Кремле не могут прокомментировать, добавил он. 

Первое судебное заседание по уголовному делу журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Гершковича назначено на 26 июня, процесс будет проходить в закрытом режиме, сообщила ранее 17 июня пресс-служба Свердловского областного суда.

Гражданина США задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. 26 марта 2024 г. суд продлил журналисту арест до 30 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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