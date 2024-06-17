Суд рассмотрит дело журналиста Гершковича в закрытом режиме
Первое судебное заседание по уголовному делу американского журналиста Эвана Гершковича назначено на 26 июня, процесс будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
В суд поступило дело журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Гершковича, который обвиняется органами предварительного расследования по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По версии следствия, как напомнили в суде, гражданин США по заданию ЦРУ в марте прошлого года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Предварительное следствие проведено Следственным управлением ФСБ России.
«Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня 2024 г.», – говорится в сообщении суда.
Судьей на процессе назначен Андрей Минеев.
Генеральная прокуратура России 13 июня утвердила в отношении Гершковича обвинительное заключение, затем дело было передано на рассмотрение в Свердловский облсуд. Журналисту грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Гражданина США задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. 26 марта 2024 г. суд продлил Гершковичу арест до 30 июня.