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Суд рассмотрит дело журналиста Гершковича в закрытом режиме

Ведомости

Первое судебное заседание по уголовному делу американского журналиста Эвана Гершковича назначено на 26 июня, процесс будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

В суд поступило дело журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Гершковича, который обвиняется органами предварительного расследования по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По версии следствия, как напомнили в суде, гражданин США по заданию ЦРУ в марте прошлого года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Предварительное следствие проведено Следственным управлением ФСБ России.

«Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня 2024 г.», – говорится в сообщении суда.

Судьей на процессе назначен Андрей Минеев. 

Генеральная прокуратура России 13 июня утвердила в отношении Гершковича обвинительное заключение, затем дело было передано на рассмотрение в Свердловский облсуд. Журналисту грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Гражданина США задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. 26 марта 2024 г. суд продлил Гершковичу арест до 30 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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