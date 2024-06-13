США пообещали продолжить добиваться освобождения журналиста Гершковича
США продолжат добиваться возвращения на родину журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.
По данным агентства, американские власти надеялись, что сделка с Россией по Гершковичу состоится, и он будет освобожден до суда.
13 июня Генеральная прокуратура России утвердила в отношении Гершковича обвинительное заключение. Дело было передано на рассмотрение в Свердловский областной суд. Гершковичу грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.
По данным Генпрокуратуры, есть документальные подтверждения того, что в марте 2023 г. Гершкович собирал секретную информацию о работе свердловского оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод».
Американского журналиста задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. 26 марта 2024 г. суд продлил Гершковичу арест до 30 июня.
5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин сказал, что вопрос освобождения Гершковича решается не через СМИ, а посредством диалога спецслужб и на основе взаимности. Российский лидер отметил, что «соответствующие службы Соединенных Штатов и России находятся по этому вопросу в контакте друг с другом».
В декабре 2023 г. представитель госдепа Мэттью Миллер заявлял, что России стоит рассмотреть предложения США по освобождению Эвана Гершковича и осужденного бывшего американского пехотинца Пола Уилана. В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что усилия вокруг возможного обмена заключенным между Россией и США могут решаться только в тишине.