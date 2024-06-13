Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

США пообещали продолжить добиваться освобождения журналиста Гершковича

Ведомости

США продолжат добиваться возвращения на родину журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

По данным агентства, американские власти надеялись, что сделка с Россией по Гершковичу состоится, и он будет освобожден до суда.

13 июня Генеральная прокуратура России утвердила в отношении Гершковича обвинительное заключение. Дело было передано на рассмотрение в Свердловский областной суд. Гершковичу грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

По данным Генпрокуратуры, есть документальные подтверждения того, что в марте 2023 г. Гершкович собирал секретную информацию о работе свердловского оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод».

Американского журналиста задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. 26 марта 2024 г. суд продлил Гершковичу арест до 30 июня.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин сказал, что вопрос освобождения Гершковича решается не через СМИ, а посредством диалога спецслужб и на основе взаимности. Российский лидер отметил, что «соответствующие службы Соединенных Штатов и России находятся по этому вопросу в контакте друг с другом».

В декабре 2023 г. представитель госдепа Мэттью Миллер заявлял, что России стоит рассмотреть предложения США по освобождению Эвана Гершковича и осужденного бывшего американского пехотинца Пола Уилана. В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что усилия вокруг возможного обмена заключенным между Россией и США могут решаться только в тишине.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных