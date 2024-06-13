Дело о шпионаже в отношении Гершковича рассмотрит Свердловский облсуд
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Дело направлено на рассмотрение в Свердловский областной суд.
Предварительное следствие было проведено ФСБ России. Гершкович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.
Следствие утверждает, что есть документальные подтверждения сбора Гершковичем в марте 2023 г. секретной информации о деятельности свердловского оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод». В Генпрокуратуре уточняют, что он делал это по заданию ЦРУ «с соблюдением тщательных мер конспирации».
Гершковича задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли выдвинутые ФСБ обвинения в шпионаже их сотрудником и подчеркнули, что журналист работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси также назвала обвинения безосновательными и призвала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. 26 марта 2024 г. суд продлил Гершковичу арест до 30 июня.
5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на вопрос представителя AP, когда будет освобожден Гершкович, ответил, что это решается не через СМИ, а через диалог спецслужб и на основе взаимности. По словам главы государства, «соответствующие службы Соединенных Штатов и России находятся по этому вопросу в контакте друг с другом».