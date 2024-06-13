Дело о шпионаже в отношении Гершковича рассмотрит Свердловский облсуд

5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на вопрос представителя AP, когда будет освобожден Гершкович, ответил, что это решается не через СМИ, а через диалог спецслужб и на основе взаимности. По словам главы государства, «соответствующие службы Соединенных Штатов и России находятся по этому вопросу в контакте друг с другом».