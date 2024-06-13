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Дело о шпионаже в отношении Гершковича рассмотрит Свердловский облсуд

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Дело направлено на рассмотрение в Свердловский областной суд. 

Предварительное следствие было проведено ФСБ России. Гершкович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

Следствие утверждает, что есть документальные подтверждения сбора Гершковичем в марте 2023 г. секретной информации о деятельности свердловского оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод». В Генпрокуратуре уточняют, что он делал это по заданию ЦРУ «с соблюдением тщательных мер конспирации».

Гершковича задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли выдвинутые ФСБ обвинения в шпионаже их сотрудником и подчеркнули, что журналист работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси также назвала обвинения безосновательными и призвала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. 26 марта 2024 г. суд продлил Гершковичу арест до 30 июня.

5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на вопрос представителя AP, когда будет освобожден Гершкович, ответил, что это решается не через СМИ, а через диалог спецслужб и на основе взаимности. По словам главы государства, «соответствующие службы Соединенных Штатов и России находятся по этому вопросу в контакте друг с другом».

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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