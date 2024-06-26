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Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело журналиста Гершковича

Ведомости

Свердловский областной суд начал рассматривать в закрытом режиме дело журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Гершкович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ – шпионаж. Журналистов пустили только на протокольную съемку. В начале процесса был замечен генеральный консул США Стюарт Уилсон вместе с вице-консулом Майклом Дарбиняном, сообщает «РИА Новости».

Гершковича задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли обвинения в отношении журналиста, подчеркнув, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным.

По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Журналисту грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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