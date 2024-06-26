Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело журналиста Гершковича
Свердловский областной суд начал рассматривать в закрытом режиме дело журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Гершкович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ – шпионаж. Журналистов пустили только на протокольную съемку. В начале процесса был замечен генеральный консул США Стюарт Уилсон вместе с вице-консулом Майклом Дарбиняном, сообщает «РИА Новости».
Гершковича задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли обвинения в отношении журналиста, подчеркнув, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным.
По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Журналисту грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.