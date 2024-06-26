Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело журналиста Гершковича

Гершковича задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. В WSJ отвергли обвинения в отношении журналиста, подчеркнув, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол США в РФ Линн Трейси называла обвинения безосновательными и призывала освободить Гершковича. В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным.