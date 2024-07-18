Байден сдал положительный тест на коронавирус
В этой связи глава Белого дома отменил выступление на ежегодной конференции UnidosUS в Лас Вегасе в среду, 18 июля.
Как рассказала президент и гендиректор UnidosUS Джанет Мургия, о положительном тексте на Covid-19 Байден ее проинформировал лично по телефону.
Позже информацию подтвердили и в Белом доме.
7 июля сообщалось, что супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на коронавирус. За несколько дней до этого он был на официальном мероприятии в Белом доме, где также присутствовал и Байден.