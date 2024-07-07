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Супруг вице-президента США Эмхофф заразился коронавирусом

Ведомости

Супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ABC News со ссылкой на офис вице-президента.

«Вчера второй джентльмен сдал позитивный тест на коронавирус после проявления легких симптомов. Он прошел весь цикл вакцинации», – говорится в сообщении.

В офисе добавили, что в настоящее время Эмхофф чувствует себя нормально, он работает удаленно, но сохраняет дистанцию от других членов семьи дома.

Харрис также сдала тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Как отмечает издание, несколько дней назад Эмхофф был в Белом доме на праздновании дня независимости США, там присутствовала Харрис, а также американский президента Джо Байден и его супруга Джилл.

Эмхофф уже сдавал положительный тест на коронавирус в марте 2022 г., спустя месяц он был выявлен и у Харрис.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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