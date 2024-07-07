Супруг вице-президента США Эмхофф заразился коронавирусом
Супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ABC News со ссылкой на офис вице-президента.
«Вчера второй джентльмен сдал позитивный тест на коронавирус после проявления легких симптомов. Он прошел весь цикл вакцинации», – говорится в сообщении.
В офисе добавили, что в настоящее время Эмхофф чувствует себя нормально, он работает удаленно, но сохраняет дистанцию от других членов семьи дома.
Харрис также сдала тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.
Как отмечает издание, несколько дней назад Эмхофф был в Белом доме на праздновании дня независимости США, там присутствовала Харрис, а также американский президента Джо Байден и его супруга Джилл.
Эмхофф уже сдавал положительный тест на коронавирус в марте 2022 г., спустя месяц он был выявлен и у Харрис.