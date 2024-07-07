Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

NYT: Белый дом опасается навредить кампании Байдена новыми санкциями против России

Ведомости

Минфин США предложил ввести новые санкции в отношении нефтяных танкеров, которые используются для поставок российской нефти в обход санкций. Но в Белом доме опасаются, что это может повредить предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Об этом сообщила The New York Times.

Отмечается, что новые ограничения в отношении нефтяных танкеров могут привести к росту цен на нефть, что негативно скажется на усилиях администрации американского лидера по борьбе с инфляцией. Белый дом не согласился с предложением минфина США даже после того, как ознакомился с представленными аналитическими данными, свидетельствующими о том, что риски влияния санкционных мер на нефтяной рынок минимальны.

«Этот спор – редкий публичный пример внутренних разногласий в администрации по поводу политики в отношении Украины», – отмечает издание.

1 мая США расширили санкционные списки, связанные с Россией. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, а также граждане третьих стран. В SDN-лист также включили 16 судов под флагами России, Сингапура и Панамы. В январе минфин США обвинил судоходную компанию Hennesea Holdings в транспортировке российской нефти выше предельной цены $60 за баррель. Под санкции попала сама компания и ее 17 танкеров.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками являются действующий и бывший главы государства – Байден и Дональд Трамп. 28 июня состоялись дебаты кандидатов, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных