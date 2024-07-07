NYT: Белый дом опасается навредить кампании Байдена новыми санкциями против России
Минфин США предложил ввести новые санкции в отношении нефтяных танкеров, которые используются для поставок российской нефти в обход санкций. Но в Белом доме опасаются, что это может повредить предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Об этом сообщила The New York Times.
Отмечается, что новые ограничения в отношении нефтяных танкеров могут привести к росту цен на нефть, что негативно скажется на усилиях администрации американского лидера по борьбе с инфляцией. Белый дом не согласился с предложением минфина США даже после того, как ознакомился с представленными аналитическими данными, свидетельствующими о том, что риски влияния санкционных мер на нефтяной рынок минимальны.
«Этот спор – редкий публичный пример внутренних разногласий в администрации по поводу политики в отношении Украины», – отмечает издание.
1 мая США расширили санкционные списки, связанные с Россией. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, а также граждане третьих стран. В SDN-лист также включили 16 судов под флагами России, Сингапура и Панамы. В январе минфин США обвинил судоходную компанию Hennesea Holdings в транспортировке российской нефти выше предельной цены $60 за баррель. Под санкции попала сама компания и ее 17 танкеров.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками являются действующий и бывший главы государства – Байден и Дональд Трамп. 28 июня состоялись дебаты кандидатов, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.