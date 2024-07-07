NYT: Белый дом опасается навредить кампании Байдена новыми санкциями против России

Отмечается, что новые ограничения в отношении нефтяных танкеров могут привести к росту цен на нефть, что негативно скажется на усилиях администрации американского лидера по борьбе с инфляцией. Белый дом не согласился с предложением минфина США даже после того, как ознакомился с представленными аналитическими данными, свидетельствующими о том, что риски влияния санкционных мер на нефтяной рынок минимальны.