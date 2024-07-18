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Захарова: делегация Израиля в ООН превращает работу в балаган

Ведомости

Постпредство Израиля при ООН регулярно превращает дипломатическую работу в балаган, в этот раз делегация пригласила на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН клакеров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как рассказала дипломат, после выступления постпреда Израиля в ходе заседания СБ ООН несколько человек на галерке «начали истошно вопить». Суть политического перфоманса понять сразу не удалось. По словам Захаровой, половина подумала, что люди выкрикивают слова в поддержку Палестины, другая – что это призывы освободить израильских заложников. В секретариате ООН назвали активистов «гостями израильской делегации».

«Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта – многие их приняли за пропалестинских активистов. Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет», – выразила мнение Захарова. 

Представитель МИД РФ добавила, что если подобное поведение будет признано нормой, то в следующий раз нарушить работу Совбеза ООН могут «очередные «гости» другой делегации «разными оригинальными способами». Уточнять, что она именно имела в виду, Захарова не стала.

17 июля несколько активистов пытались прервать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Они стали выкрикивать: «Освободить заложников». Активистов вывели из зала сотрудники охраны ООН. Позже официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уточнил, что это были гости израильской делегации.

В ходе выступления Лавров заявил, что Россия поддерживает вступление Палестины в ООН. Министр подчеркнул, что суверенитет этой страны признали уже без малого 150 государств – членов организации, а Москва неизменно выступала за создание независимого жизнеспособного палестинского государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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