Захарова: делегация Израиля в ООН превращает работу в балаган
Постпредство Израиля при ООН регулярно превращает дипломатическую работу в балаган, в этот раз делегация пригласила на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН клакеров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Как рассказала дипломат, после выступления постпреда Израиля в ходе заседания СБ ООН несколько человек на галерке «начали истошно вопить». Суть политического перфоманса понять сразу не удалось. По словам Захаровой, половина подумала, что люди выкрикивают слова в поддержку Палестины, другая – что это призывы освободить израильских заложников. В секретариате ООН назвали активистов «гостями израильской делегации».
«Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта – многие их приняли за пропалестинских активистов. Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет», – выразила мнение Захарова.
Представитель МИД РФ добавила, что если подобное поведение будет признано нормой, то в следующий раз нарушить работу Совбеза ООН могут «очередные «гости» другой делегации «разными оригинальными способами». Уточнять, что она именно имела в виду, Захарова не стала.
17 июля несколько активистов пытались прервать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Они стали выкрикивать: «Освободить заложников». Активистов вывели из зала сотрудники охраны ООН. Позже официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уточнил, что это были гости израильской делегации.
В ходе выступления Лавров заявил, что Россия поддерживает вступление Палестины в ООН. Министр подчеркнул, что суверенитет этой страны признали уже без малого 150 государств – членов организации, а Москва неизменно выступала за создание независимого жизнеспособного палестинского государства.