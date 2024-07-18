Захарова: делегация Израиля в ООН превращает работу в балаган

Как рассказала дипломат, после выступления постпреда Израиля в ходе заседания СБ ООН несколько человек на галерке «начали истошно вопить». Суть политического перфоманса понять сразу не удалось. По словам Захаровой, половина подумала, что люди выкрикивают слова в поддержку Палестины, другая – что это призывы освободить израильских заложников. В секретариате ООН назвали активистов «гостями израильской делегации».