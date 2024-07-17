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Выступление Лаврова в Совбезе ООН попытались прервать

Ведомости

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке (включая палестинский вопрос), попытались прервать. Это следует из трансляции заседания.

Когда Лавров начал речь, из зала стали раздаваться громкие реплики.

«Я не понимаю, вы почетче скажите. Кто-нибудь один скажите ясно, чего вы хотите. Не хотите? Ну, хорошо», – отреагировал российский министр и продолжил выступление.

По данным ТАСС, выступление главы МИД России пытались прервать три активиста.

В ходе выступления Лавров заявил, что Россия поддерживает вступление Палестины в ООН. Министр подчеркнул, что суверенитет этой страны признали уже без малого 150 государств – членов организации, а Москва неизменно выступала за создание независимого жизнеспособного палестинского государства.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН 16 июля. В этот же день он принял участие в заседании СБ ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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