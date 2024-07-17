Выступление Лаврова в Совбезе ООН попытались прервать

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН 16 июля. В этот же день он принял участие в заседании СБ ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.