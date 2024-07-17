Выступление Лаврова в Совбезе ООН попытались прервать
Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке (включая палестинский вопрос), попытались прервать. Это следует из трансляции заседания.
Когда Лавров начал речь, из зала стали раздаваться громкие реплики.
«Я не понимаю, вы почетче скажите. Кто-нибудь один скажите ясно, чего вы хотите. Не хотите? Ну, хорошо», – отреагировал российский министр и продолжил выступление.
В ходе выступления Лавров заявил, что Россия поддерживает вступление Палестины в ООН. Министр подчеркнул, что суверенитет этой страны признали уже без малого 150 государств – членов организации, а Москва неизменно выступала за создание независимого жизнеспособного палестинского государства.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН 16 июля. В этот же день он принял участие в заседании СБ ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.