Маск ответил на обвинение Байдена в попытке «купить выборы»
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на обвинение президента США Джо Байдена о намерении Маска купить президентские выборы.
18 июля Байден заявил на своем аккаунте в X, что Маск хочется «купить» президентские выборы США. Кроме того, действующий президент прикрепил к публикации ссылку на пожертвование Демократической партии, на которой указана фотография Маска и кандидата в президенты Дональда Трампа.
13 июля Bloomberg писал, что бизнесмен пожертвовал поддерживающему кампанию Трампа комитету America PAC значительную сумму после того, как экс-президент обогнал Байдена по сбору средств.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Основными конкурентами на выборах являются Байден и Трамп.