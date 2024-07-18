Маск ответил на обвинение Байдена в попытке «купить выборы»

18 июля Байден заявил на своем аккаунте в X, что Маск хочется «купить» президентские выборы США. Кроме того, действующий президент прикрепил к публикации ссылку на пожертвование Демократической партии, на которой указана фотография Маска и кандидата в президенты Дональда Трампа.