Сийярто: легитимность Зеленского должны определить украинцы
Остается ли президент Украины Владимир Зеленский законно на этом посту и является ли истекший срок его полномочий препятствием к мирным переговорам, должны решать граждане этой страны. Это следует из заявления министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто агентству «РИА Новости».
«Это решать украинцам. Зеленский – не президент Венгрии. Так что, слава богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», – сказал глава ведомства.
20 мая официально истек срок полномочий Зеленского, но на Украине не стали проводить выборы, поскольку есть отдельный закон о правовом режиме военного положения (ст. 19), согласно которому избрание главы государства и депутатов Верховной рады невозможно во время его действия. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Глава государства пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры о перемирии, но если до этого дойдет дело, то нужно понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу. Позже Стефанчук сообщил, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.