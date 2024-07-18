Вучич выступил за прекращение огня на Украине
Ввести режим прекращения огня на Украине необходимо как можно скорее. Такое мнение высказал президент Сербии Александар Вучич, сообщает немецкая газета Handelsblatt.
О прекращении огня Вучич высказался, отвечая на вопрос, чтобы он посоветовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу для достижения мира на Украине. Он также считает, что ситуация на Украине будет ухудшаться.
«Я бы сказал: заключите режим прекращения огня как можно скорее. Неважно, на каких условиях. Обсудите условия потом – будь то вступление в НАТО, ЕС или территориальные вопросы», – сказал Вучич (цитата по ТАСС).
28 июня стало известно, что Сербия, а также Грузия, Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. 24 июня главы МИД стран ЕС согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. Размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.