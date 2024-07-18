Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского МиГ-29 и 10 катеров ВСУ
Средствами противовоздушной обороны РФ был сбит принадлежащий Украине самолет Миг-29, а в Черном море силами российского флота уничтожены 10 безэкипажных катеров. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.
Кроме того, средства ПВО России сбили три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые были запущены вооруженными силами Украины.
Российская спецоперация длится с 24 февраля 2022 г. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе боевых действий российские войска заняли ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые осенью 2022 г. по результатам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины их итоги не признают.