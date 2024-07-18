Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского МиГ-29 и 10 катеров ВСУ

Российская спецоперация длится с 24 февраля 2022 г. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе боевых действий российские войска заняли ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые осенью 2022 г. по результатам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины их итоги не признают.