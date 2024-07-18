Нетаньяху не одобрил создание госпиталя в Израиле для лечения детей из Газы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не одобрил создание госпиталя для лечения детей из сектора Газа. Он сообщил об этом в письменном уведомлении министру обороны страны Йоаву Галанту, сообщает Times of Israel.
«Ввиду отсутствия одобрения со стороны Нетаньяху полевой госпиталь не будет создан», – говорится в публикации, которая приводит текст уведомления.
16 июля Галант провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба американского военного ведомства. Times of Israel уточняет, что во время разговора Галант сообщил о создании госпиталя у границы с сектором Газа для лечения детей. Необходимость его открытия он связывал с тем, что контрольно-пропускной пункт Рафах закрыт уже долгое время.
«Это важное краткосрочное решение, которое позволит закрыть гуманитарные потребности до тех пор, пока не будет создан постоянный механизм эвакуации и лечения детей», – сообщили в офисе Галанта.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Президент США Джо Байден представил условия сделки между Израилем и «Хамасом» 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.