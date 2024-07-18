Нетаньяху не одобрил создание госпиталя в Израиле для лечения детей из Газы

16 июля Галант провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба американского военного ведомства. Times of Israel уточняет, что во время разговора Галант сообщил о создании госпиталя у границы с сектором Газа для лечения детей. Необходимость его открытия он связывал с тем, что контрольно-пропускной пункт Рафах закрыт уже долгое время.