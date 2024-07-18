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Нетаньяху не одобрил создание госпиталя в Израиле для лечения детей из Газы

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не одобрил создание госпиталя для лечения детей из сектора Газа. Он сообщил об этом в письменном уведомлении министру обороны страны Йоаву Галанту, сообщает Times of Israel.

«Ввиду отсутствия одобрения со стороны Нетаньяху полевой госпиталь не будет создан», – говорится в публикации, которая приводит текст уведомления.

16 июля Галант провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба американского военного ведомства. Times of Israel уточняет, что во время разговора Галант сообщил о создании госпиталя у границы с сектором Газа для лечения детей. Необходимость его открытия он связывал с тем, что контрольно-пропускной пункт Рафах закрыт уже долгое время.

«Это важное краткосрочное решение, которое позволит закрыть гуманитарные потребности до тех пор, пока не будет создан постоянный механизм эвакуации и лечения детей», – сообщили в офисе Галанта.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Президент США Джо Байден представил условия сделки между Израилем и «Хамасом» 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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