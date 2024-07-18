Парламент Израиля принял в первом чтении проект о продлении срочной службы
Кнессет (парламент) Израиля одобрил в первом чтении законопроект о продлении срока срочной службы в Армии обороны страны (ЦАХАЛ) до трех лет. Об этом пишет Ynet.
Срок службы был увеличен с 32 до 36 месяцев. За инициативу проголосовали 56 из 120 депутатов, против – 44.
«Продление регулярной службы в рамках временного приказа необходимо немедленно, чтобы достичь целей ЦАХАЛ и удовлетворить существующие потребности в сфере безопасности», – говорится в пояснительной записке.
С 21 июля Армия обороны Израиля начнет выдавать повестки ультраортодоксальным иудеям, заявляли в пресс-службе армии. 25 июня Верховный суд Израиля постановил призывать в армию мужчин среди ультраортодоксальных иудеев. По разным оценкам, в Израиле насчитывается от 9 до 13% (из 9,8 млн человек) ультраортодоксов – харедим.
По данным управления кадров ЦАХАЛ, за последний год отсрочку от военной службы получили около 60 000 харедим, что стало рекордом за всю новейшую историю страны. Всего с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. власти Израиля призвали более 287 000 резервистов.