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Парламент Израиля принял в первом чтении проект о продлении срочной службы

Ведомости

Кнессет (парламент) Израиля одобрил в первом чтении законопроект о продлении срока срочной службы в Армии обороны страны (ЦАХАЛ) до трех лет. Об этом пишет Ynet.

Срок службы был увеличен с 32 до 36 месяцев. За инициативу проголосовали 56 из 120 депутатов, против – 44.

«Продление регулярной службы в рамках временного приказа необходимо немедленно, чтобы достичь целей ЦАХАЛ и удовлетворить существующие потребности в сфере безопасности», – говорится в пояснительной записке.

С 21 июля Армия обороны Израиля начнет выдавать повестки ультраортодоксальным иудеям, заявляли в пресс-службе армии. 25 июня Верховный суд Израиля постановил призывать в армию мужчин среди ультраортодоксальных иудеев. По разным оценкам, в Израиле насчитывается от 9 до 13% (из 9,8 млн человек) ультраортодоксов – харедим.

По данным управления кадров ЦАХАЛ, за последний год отсрочку от военной службы получили около 60 000 харедим, что стало рекордом за всю новейшую историю страны. Всего с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. власти Израиля призвали более 287 000 резервистов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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