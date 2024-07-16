ЦАХАЛ подтвердила, что с 21 июля начнет выдавать повестки ультраортодоксам
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что с 21 июля начнет выдавать повестки ультраортодоксальным иудеям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В воскресенье ЦАХАЛ начнет выдавать первичные повестки подлежащим службе представителям общины ультраортодоксальных иудеев», – сказано в сообщении.
В конце июня Верховный суд Израиля обязал призывать в армию мужчин из числа ультраортодоксальных иудеев. Согласно решению суда, закон, который позволял им не идти в армию, являлся «грубым и серьезным нарушением права на равенство» в отношении службы. По данным ведомства, вооруженные силы страны нуждаются в дополнительных силах.
С момента образования Израиля в 1948 г. мужчины призывного возраста из числа ультраортодоксов могли получить отсрочку от службы в армии. Сейчас ее могут получить студенты ешивы – религиозных образовательных учреждений. Она ежегодно автоматически продлевается для тех, кто продолжает учебу до достижения 26 лет, это крайний возраст призыва.