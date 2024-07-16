ЦАХАЛ подтвердила, что с 21 июля начнет выдавать повестки ультраортодоксам

С момента образования Израиля в 1948 г. мужчины призывного возраста из числа ультраортодоксов могли получить отсрочку от службы в армии. Сейчас ее могут получить студенты ешивы – религиозных образовательных учреждений. Она ежегодно автоматически продлевается для тех, кто продолжает учебу до достижения 26 лет, это крайний возраст призыва.