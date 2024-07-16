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ЦАХАЛ подтвердила, что с 21 июля начнет выдавать повестки ультраортодоксам

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что с 21 июля начнет выдавать повестки ультраортодоксальным иудеям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В воскресенье ЦАХАЛ начнет выдавать первичные повестки подлежащим службе представителям общины ультраортодоксальных иудеев», – сказано в сообщении.

В конце июня Верховный суд Израиля обязал призывать в армию мужчин из числа ультраортодоксальных иудеев. Согласно решению суда, закон, который позволял им не идти в армию, являлся «грубым и серьезным нарушением права на равенство» в отношении службы. По данным ведомства, вооруженные силы страны нуждаются в дополнительных силах. 

С момента образования Израиля в 1948 г. мужчины призывного возраста из числа ультраортодоксов могли получить отсрочку от службы в армии. Сейчас ее могут получить студенты ешивы – религиозных образовательных учреждений. Она ежегодно автоматически продлевается для тех, кто продолжает учебу до достижения 26 лет, это крайний возраст призыва.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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