В центре Тель-Авива произошел взрыв

7 октября 2023 г. палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по объектам в анклаве, где якобы прячутся боевики. Вместе с тем под обстрелы попадают и израильские города.