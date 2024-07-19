В центре Тель-Авива произошел взрыв
«Первоначальное расследование показало, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели, сирены [воздушной тревоги] не включались», – говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ отметили, что инцидент тщательно расследуется, на месте происшествия работают израильские силы безопасности. Кроме того, ВВС Израиля усилили патрулирование воздушного пространства.
The Times of Israel отмечает, что под «воздушной целью» израильская армия обычно подразумевает беспилотники. В результате атаки погиб мужчина, пишет издание со ссылкой на службу скорой помощи. Еще восемь человек госпитализированы, четверо из них получили ранения, остальные доставлены в больницу в шоковом состоянии.
По данным Ynet, взрыв произошел недалеко от посольства США в Тель-Авиве. Издание пишет о 10 пострадавших и погибшем 50-летнем мужчине, который в момент атаки находился в соседнем здании.
ЦАХАЛ не уточняет, кому принадлежит запущенный беспилотник. После атаки йеменские хуситы пообещали раскрыть подробности «военной операции», направленной против Тель-Авива.
Мэр города Рон Хульдаи заявил, что в городе вводится «более высокий уровень готовности». Он добавил, что Тель-Авив готов к возможному «развитию событий» и призвал горожан следовать инструкциям.
7 октября 2023 г. палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по объектам в анклаве, где якобы прячутся боевики. Вместе с тем под обстрелы попадают и израильские города.
Йеменские хуситы поддерживают «Хамас». С осени 2023 г. под предлогом солидарности с группировкой они препятствуют судоходству в Красном море, атакуя торговые суда.