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Песков: даты визита президента Палестины в РФ будут оглашены в ближайшее время

Ведомости

Подготовка визита в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса достигла завершающего этапа, точные сроки будут оглашены в ближайшее время. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить, что действительно визит в Россию господина Аббаса готовится, он находится в финальной стадии подготовки. И по конкретным срокам его мы вас в скором времени проинформируем», – сказал Песков.

27 июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в канцелярии Аббаса сообщило, что он посетит Россию 18 августа. Ранее в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил журналистам ТАСС, что этот визит в Москву уже согласован, но точные даты называть не стал.

19 июля «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник писали, что Аббас будет находиться в России 12-14 августа. 13 августа он рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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