Песков: даты визита президента Палестины в РФ будут оглашены в ближайшее время
Подготовка визита в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса достигла завершающего этапа, точные сроки будут оглашены в ближайшее время. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Я могу подтвердить, что действительно визит в Россию господина Аббаса готовится, он находится в финальной стадии подготовки. И по конкретным срокам его мы вас в скором времени проинформируем», – сказал Песков.
27 июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в канцелярии Аббаса сообщило, что он посетит Россию 18 августа. Ранее в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил журналистам ТАСС, что этот визит в Москву уже согласован, но точные даты называть не стал.
19 июля «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник писали, что Аббас будет находиться в России 12-14 августа. 13 августа он рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.