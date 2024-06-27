Президент Палестины может посетить Россию 18 августа
Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в канцелярии Аббаса.
«Палестинский президент Махмуд Аббас посетит Россию 18 августа и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», – сказал источник в канцелярии Аббаса в разговоре с агентством.
25 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что визит лидера Палестины в Москву уже согласован. ТАСС отмечает, что конкретные сроки он уточнять не стал.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Аббасом. Тогда палестинский президент выразил поддержку действиям российского руководства. Путин, в свою очередь, подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда радикальная палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».