Правительство выделит более 57 млн рублей на размещение палестинских беженцев

Россия придерживается способа решения конфликта на основе принципа «двух государств», в том числе палестинского. «Позиция России по палестино-израильскому конфликту известна и не раз была абсолютно четко заявлена. Она не имеет какого-то конъюнктурного характера, связанного с текущей ситуацией. Она основана на решениях Совета безопасности ООН, которые предусматривают создание двух независимых суверенных государств: Израиля и Палестины», – говорил президент России Владимир Путин в октябре 2023 г.