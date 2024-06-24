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Правительство выделит более 57 млн рублей на размещение палестинских беженцев

Средства направят в девять регионов, включая Дагестан, Чечню и Подмосковье
Мария Моисейчева
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство России выделит 57,6 млн руб. из резервного фонда на межбюджетные трансферы, обеспечивающие возмещение понесенных субъектами расходов на прием и размещение граждан из Палестины. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале Белого дома 19 июня.

На одного человека предусмотрено 1328 руб. в сутки, из них 913 руб. – за временное размещение, 415 руб. – за питание, говорится в документе. Такие же суммы были рассчитаны для украинских беженцев, начиная с 2022 г. и до текущего года.

Как следует из распоряжения, палестинских беженцев принимают девять регионов. Среди них: Дагестан, Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесская республика, а также Калужская, Липецкая, Московская, Тверская и Челябинская области.

Самые крупные выплаты получат Чечня и Ингушетия: 15,6 млн руб. и 15,3 млн руб. соответственно, говорится в распоряжении. Чуть меньше выделено республике Дагестан – 13,6 млн руб. Для Калужской и Липецкой областей предусмотрено почти 6 млн руб. и 1,8 млн руб. соответственно, для Карачаево-Черкесской республики - 4,1 млн руб. Меньше всего получит Московская область – 64 800 руб.

В декабре 2023 г. перечисленные субъекты приняли более 500 палестинских беженцев. Кроме этого, в апреле председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением поручил МЧС распределить еще 250 беженцев из Палестины на территории Башкирии.

Беженцев размещают в пунктах временного проживания (ПВР). Например, в Подмосковье находится шесть ПВР. Они расположены в детских лагерях и санаториях в Волоколамске, Клину, Коломне, Подольске, Пушкине и Зарайске.

Боевики «Хамаса» напали на Израиль 7 октября 2023 г. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По состоянию на 24 июня 2024 г., согласно данным Минздрава cектора Газа, от авиационных и артиллерийских ударов погибли 37 636 жителей палестинского анклава. Бои в секторе Газа продолжаются до сих пор.

Россия придерживается способа решения конфликта на основе принципа «двух государств», в том числе палестинского. «Позиция России по палестино-израильскому конфликту известна и не раз была абсолютно четко заявлена. Она не имеет какого-то конъюнктурного характера, связанного с текущей ситуацией. Она основана на решениях Совета безопасности ООН, которые предусматривают создание двух независимых суверенных государств: Израиля и Палестины», – говорил президент России Владимир Путин в октябре 2023 г.

В подготовке материала принимал участие Илья Лакстыгал

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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