Reuters: Израиль бьет по центральным районам Газы и расширяет вторжение в Рафах
За ночь с 19 на 20 июня израильские войска нанесли удары по центральным районам сектора Газа, убив трех человек и ранив десятки других, а танки углубили вторжение в Рафах на юге, сообщает Reuters со ссылкой на заявления местных жителей и медиков.
Агентство пишет, что израильские самолеты нанесли удар по дому в лагере Аль-Нусейрат, убив двух человек и ранив еще 12, а танки обстреляли районы в лагерях Аль-Магази и Аль-Бурейдж. Нусейрат, Магази и Бурейдж – три из восьми исторических лагерей беженцев в Газе.
14 июня радикальное палестинское движение «Хамас» сообщило, что два израильских заложника, удерживаемых движением в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара Израиля по городу Рафах. До этого 8 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек.
7 мая израильские военнослужащие установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. Позже представители «Хамаса» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев. 24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.