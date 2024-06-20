Reuters: Израиль бьет по центральным районам Газы и расширяет вторжение в Рафах

7 мая израильские военнослужащие установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. Позже представители «Хамаса» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев. 24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.