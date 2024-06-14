«Хамас» сообщил о гибели двух заложников в секторе Газа
Радикальное палестинское движение «Хамас» утверждает, что два израильских заложника, удерживаемых движением в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара Израиля по городу Рафах. Об этом сообщается в Telegram-канале боевого крыла группировки «Бригады аль-Кассама».
«Ваша армия убила двух ваших пленников во время авиаудара по городу Рафах несколько дней назад», – говорится в сообщении.
Имена погибших в тексте не приводятся.
8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.
9 июня минздрав Газы сообщил о гибели 274 человек в ходе израильской операции по освобождению четырех заложников в лагере палестинских беженцев Нусейрат.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек.