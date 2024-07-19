Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

На совещании Совбеза 12 июля обсуждались дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 25 мая Путин на встрече с руководителями предприятий сообщил, что большая часть оборонных предприятий России выполняет задания гособоронзаказа качественно и в срок, опережая график по ряду позиций. Кроме того, глава государства призвал наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологическим оружием и техникой. Президент отмечал важность беспилотных, авиационных и наземных комплексов, высокоточных средств поражения, средств РЭБ и систем контрбатарейной борьбы, а также различных видов связи для управления.