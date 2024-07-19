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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор СВР Сергей Нарышкин и помощник главы государства Николай Патрушев.

Участники совещания обсудили вопросы внутренней безопасности во время проведения значимых общественно-политических мероприятий.

На совещании Совбеза 12 июля обсуждались дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 25 мая Путин на встрече с руководителями предприятий сообщил, что большая часть оборонных предприятий России выполняет задания гособоронзаказа качественно и в срок, опережая график по ряду позиций. Кроме того, глава государства призвал наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологическим оружием и техникой. Президент отмечал важность беспилотных, авиационных и наземных комплексов, высокоточных средств поражения, средств РЭБ и систем контрбатарейной борьбы, а также различных видов связи для управления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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